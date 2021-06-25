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Эксперты рассказали, как выгоднее всего сдавать квартиру в аренду

Лера Букина
3 часа назад
Посуточная аренда квартиры может дать собственнику заработок, который в несколько раз превышает доходы от долгосрочной аренды, однако такой формат сдачи подойдет не всем. Об этом «Известиям» заявила адвокат, председатель коллеги адвокатов «Сулим и партнеры» Ольга Сулим.
Эксперты рассказали о способах сдачи квартир в аренду
Фото: ТАССТАСС
Под посуточной арендой недвижимости подразумевается сдача ее на сутки или несколько дней. Для этого формата подойдут квартиры, которые пользуются спросом у туристов или деловых людей, отмечает Сулим. Обычно они располагаются в центре города или рядом с туристическими и деловыми объектами.
Основными преимуществами кратковременной сдачи являются отсутствие длительных обязательств перед квартиросъемщиками, меньшие требования от арендатора, регулярная оплата. Из недостатков эксперт выделила постоянный поиск арендаторов, нестабильный доход в межсезонье, необходимость регулярной уборки жилья и ремонт.
Посуточная сдача квартир является бизнесом, который требует внимания со стороны собственника, заявил Марсель Ахметшин, эксперт в сфере недвижимости Московского городского отделения «Опоры России», гендиректор агентства HOMEWAY. Он отметил выгодность в посуточной сдаче сразу нескольких квартир.
Долгосрочная аренда жилья представляет собой актуальный вариант пассивного дохода, который приносит ежемесячный заработок при минимальных затратах времени и сил, указала Сулим.
При наличии у арендодателя одной квартиры, предназначенной для сдачи в наем, и работы,
которая занимает время, сдавать в долгосрочную аренду будет выгоднее, указал Ахметшин.
На протяжении всего одного года стоимость аренды загородной недвижимости в РФ подскочила на 50%. Такое заявление сделали представители рынка.
Недвижимость,газета "Известия",
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