В Испании объявлена распродажа апартаментов

В Испании продают более 600 апартаментов у моря, стоимость которых начинается от 36 тысяч евро (3,1 млн рублей). Об этом сообщает русско-испанский портал Noticia.ru.

Акция «Ваш дом на пляже» проводится агентством недвижимости Solvia. Как отмечается, объекты находятся в туристических зонах на побережье Средиземного моря и Атлантического океана. Средняя площадь квартиры составляет 88 квадратных метров при средней цене 120 тысяч евро (10,4 млн рублей).

Есть и более дешевые варианты, в частности, 25-метровая студия в провинции Жирона, которую можно купить за 36 тысяч евро (3,1 млн рублей). А 78-метровая квартира в Таррагоне предлагается за 38 тысяч евро (3,3 млн рублей).

За такие же деньги можно купить 37-метровую квартиру с двумя спальнями в Торревьехе.

Наибольшее число предложений в Валенсии (210), Андалусии (130) и Каталонии (90). В Мурсии и Астурии продается по 30 объектов. Также предлагаются несколько вариантов в Галисии, на Балеарских и Канарских островах.

Наиболее дешевые квартиры располагаются в Альмерии (в среднем 70 тысяч евро). А ещё — в Ла-Корунье (72 тысячи), Мурсии (85 тысяч) и Кастельоне (93 тысячи).