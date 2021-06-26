Средний размер ипотеки в России снизился впервые за полгода

Средний размер ипотечного кредита в России по итогам мая составил 3,2 млн рублей. Это на 2,1% меньше, чем месяцем раньше. Прежде этот показатель не падал в течение полугода, с октября 2020 года. Впрочем, майское снижение почти не отразилось на годовой динамике: с мая 2020 года средний размер ипотеки составил 26,7%, подсчитали в бюро кредитных историй «Эквифакс». В регионах этот показатель остаётся стабильным, а вот в мегаполисах, где спрос уже насыщен, доля выдачи ипотечных кредитов снижается — это и отразилось в общем показателе по России, объяснил гендиректор бюро Олег Лагуткин
. Напомним, в конце апреля 2020 года в России запустили программу льготной ипотеки на квартиры в новостройках под 6,5% годовых. Осенью 2020-го власти назвали программу льготной ипотеки одной из самых успешных антикризисных мер и продлили её до 1 июля 2021 года. В конце ноября 2020-го председатель Центробанка Эльвира Набиуллина
предупредила , что программу льготной ипотеки нужно вовремя завершить, иначе на рынке жилищного кредитования сформируется пузырь. По её словам, уже виден рост цен на жильё на первичном рынке, который опережает и инфляцию, и рост доходов населения. Весной после повышения ЦБ ключевой ставки банки начали пересматривать условия ипотечного кредитования граждан и повышать ставку . В июне президент России Владимир Путин
предложил продлить программу льготной ипотеки на новостройки ещё на один год, до 1 июля 2022 года. Главные новости бизнеса, экономики и финансов — на нашей страничке во «ВКонтакте» . Фото: Pixabay, Pixabay License