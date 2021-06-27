Риелтор рассказала, как российских туристов обманывают с жильем

Гендиректор онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья Суточно.ру Юрий Кузнецов рассказал агентству «Прайм», как мошенники обманывают туристов при съеме жилья на отдыхе.

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Самый распространенный вид мошенничества – предложение несуществующего жилья, сообщил риелтор.

Мошенники создают в соцсетях фейковое объявление о сдаче жилья с "очень выгодным" предложением по цене значительно ниже рыночной, рассказал Кузнецов.

После того, как потенциальный клиент проявляет интерес к жилью, ему отвечают, что пока жилье свободно, но есть много желающих. Поэтому человека призывают как можно скорее внести предоплату на банковскую карту или телефон в размере 100 или 50%. Когда клиент переводит мошеннику деньги, те перестают выходить на связь.

По словам риелтора, мошенники могут заработать на такой схеме за день до 100 тысяч рублей, так как в высокий сезон желающих недорого отдохнуть много.

Также можно столкнуться с несоответствием объекта или цены, предупредил специалист.

Чтобы не стать жертвой мошенников, Кузнецов призвал пользоваться проверенными сервисами боронирования, изучить отзывы предыдущих гостей, проверить все документы и только потом вносить предоплату.