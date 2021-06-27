Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Льготную ипотеку расширят на семьи с детьми 2018 года рождения и младше

Свободные новостииещё 17
12 часов назад
Путин поручил продлить действие льготной ипотеки
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Президент Владимир Путин подписал поручения о продлении и расширении программы льготной ипотеки, о котором он ранее говорилна Петербургском экономическом форуме. Перечень таких поручений опубликованна сайте Кремля.
Так, правительству РФ поручено обеспечить продление программы до1июля 2022года. «Процентная ставка поипотечным жилищным кредитам (займам), предоставляемым гражданам РФ напокупку жилья напервичном рынке, должна составлять неболее 7 процентов годовых навесь срок кредита, амаксимальный размер кредита недолжен превышать три миллиона рублей», - указано в документе.
Кроме того, кабмин обязан «обеспечить расширение льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, предусмотрев возможность получения до31декабря 2023года семьями, вкоторых после 1января 2018года родился первый или последующий ребенок». В данном случае процентная ставка составит 6% годовых на весь период погашения кредита, а максимальная сумма заимствованных средств составит для большинства регионов шесть миллионов рублей, для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей – 12 миллионов.
Отчитаться о разработке соответствующих документов правительство должно главе государства уже до 1 июля.
Недвижимость,Ипотека,Владимир Путин,Правительство РФ,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители