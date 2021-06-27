Путин поручил продлить действие льготной ипотеки

Так, правительству РФ поручено обеспечить продление программы до1июля 2022года. «Процентная ставка поипотечным жилищным кредитам (займам), предоставляемым гражданам РФ напокупку жилья напервичном рынке, должна составлять неболее 7 процентов годовых навесь срок кредита, амаксимальный размер кредита недолжен превышать три миллиона рублей», - указано в документе.