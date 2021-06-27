Путин поручил продлить действие льготной ипотеки

Кроме того, кабмин обязан «обеспечить расширение льготной ипотечной программы для семей, имеющих дет
ей, предусмотрев возможность получения до31декабря 2023года семьями, вкоторых после 1января 2018года родился первый или последующий ребенок». В данном случае процентная ставка составит 6% годовых на весь период погашения кредита, а максимальная сумма заимствованных средств составит для большинства регионов шесть миллионов рублей, для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей – 12 миллионов.