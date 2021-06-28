Россиянам закрыли льготную ипотеку под 6,5%

Программа льготной ипотеки на жилье в новостройках под 6,5% завершит свое существование в прежнем виде 1 июля, ее параметры изменены: ставка повышена до 7%, а сумма кредита ограничена 3 миллионами рублей.

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Правительство РФ в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки со ставкой до 6,5%. А в начале этого июня президент России Владимир Путин предложил продлить программу до 1 июля 2022 года, но с повышением ставки до 7%, а также предельной суммой кредита в размере 3 миллионов рублей.

По словам младшего директора по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Екатерины Щурихиной, цель поддержки застройщиков была достигнута, объемы выдачи были значительными – в прошлом году каждый четвертый кредит был выдан в рамках этой госпрограммы. Однако ажиотажный спрос привел к росту цен на жилье, особенно первичное, в итоге во многих районах страны увеличение стоимости недвижимости "съело" выгоду для ипотечников от снижения ставок уже к середине срока действия программы, указала эксперт.

Теперь, с учетом снижения лимита до 3 миллионов рублей, спрос на льготную ипотеку будет формироваться преимущественно вне столичных регионов и на квартиры среднего и эконом-класса, уверена Щурихина. Так, снижение лимита однозначно отсечет от программы массовых заемщиков со стандартным первоначальным взносом из Москвы и Санкт-Петербурга: средний размер ипотечного кредита в столице составил в апреле 6,3 миллиона рублей, в Санкт-Петербурге – 4 миллиона, пояснила она.