В Москве начали массово скупать банкротные квартиры

«Высокий интерес к приобретению такой недвижимости держится уже второй месяц. Так, в мае количество соответствующих запросов выросло всего на 0,76 процента по сравнению с апрелем текущего года», — отметил Зайков.
«Еще одним фактором является популяризация площадок, которые торгуют такими лотами. По моей оценке, купить залоговую квартиру можно дисконтом до 30 процентов от рыночной цены. Риски при приобретении подобных объектов минимальны, но по каждому лоту надо проводить экспертизу», — заключил специалист.