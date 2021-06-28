В Москве начали массово скупать банкротные квартиры

По данным специалиста, за два года, по сравнению с маем 2019-го, спрос на банкротные жилье в столице увеличился на 232 процента.

Массово скупать банкротные квартиры в городе начали из-за значительного роста цен на недвижимость, полагает он. Стоимость жилья в Москве только за последний год выросла более чем на 23 процента, указал эксперт.