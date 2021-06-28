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Россиянам посоветовали покупать вторичку в ипотеку

Вероника Полынина
21 минуту назад
Планирующим покупку жилья россиянам посоветовали присмотреться к вторичному рынку.
Россиянам посоветовали покупать вторичку в ипотеку
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По мнению президента Международной академии ипотеки и недвижимости Ирины Радченко, из-за нестабильной экономической ситуации вкладываться во вторичку безопаснее.
Как отметила Радченко, опыт прошлогоднего локдауна показал, что застройщики изменяют сроки сдачи объекта, а покупатели даже не имеют возможности пожаловаться на задержку строительства.
«Зачем покупать квартиру, в которой ты не можешь жить по программе льготной ипотеки со ставкой 6,5%, если можно купить недвижимость на вторичном рынке по ставке 7,5% и сразу пользоваться ей?» - заявила Радченко в беседе с News.ru.
Она призвала граждан не обременять себя лишними рисками и обязательствами и напомнила, что вторичный рынок – это не только «убитые» хрущевки.
По мнению специалиста, в этом году на рынке недвижимости будет наблюдаться стагнация, а в последующие два-три года цены отыграют рекордный рост последних лет.
В апреле 2020 года в России для поддержки строительной отрасли была запущена программа льготного ипотечного кредитования на квартиры в новостройках. Изначально программа должна была завершиться в ноябре 2020 года, затем ее продлили до 1 июля 2021 года, а затем и еще на год.
В июне Счетная палата России предупредила, что ускоренный рост ипотечного кредитования, который не соответствует темпам роста строительства и разгоняет цены на жилье, может стать причиной нового экономического кризиса.
Недвижимость,Счетная палата,
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