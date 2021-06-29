Как льготная ипотека отразится на спросе жилья

Управляющий директор одного из банков Константин Енин рассказал, чем обернутся новые условия льготной ипотеки для россиян. По его мнению, они никак не отразятся на стоимости жилья, но спрос на квартиры станет ниже, приводит слова эксперта ТАСС.

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Речь идёт о продлении льготной ипотеки до 1 июля 2022 года со ставкой не более 7% и максимальным размером кредита не выше 3 млн рублей.

В ближайшее время не стоит рассчитывать на значимое падение цен на жильё: скорее, они продолжат находиться в равновесном состоянии, — прогнозирует банкир.

По словам специалиста, девелоперам легче перенести небольшое снижение темпов продаж, чем падение цен. Однако, согласно расчётам банкира, при росте ставки на один процентный пункт количество домохозяйств, которые смогут позволить себе без труда обслуживать ипотеку, сократится в среднем по стране на 4–5%.