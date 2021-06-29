Московскую "однушку" можно обменять на дом с бассейном в Болгарии

По цене московской «однушки» на окраине можно купить дом с бассейном в Болгарии, апартаменты в престижном районе Бали или многокомнатную квартиру на итальянском побережье, подсчитали для «Газеты.Ru» столичные риелторы. По данным компании «Метриум», по итогам мая стоимость квартиры площадью около 40 кв. м в столице составила уже более 10 млн руб.

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«В Бургасе (Болгария) в трех км от моря можно приобрести за 9,8 млн руб. полноценный дом с мебелью площадью 212 кв. м с четырьмя спальнями в коттеджном поселке с бассейном, садом, парковочным местом и круглосуточной охраной», — рассказала управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.

На итальянском побережье стоимость жилья варьируется от 107 тыс. до 210 тыс. руб. за кв. м. Во Франции за указанный бюджет можно подобрать жилье, например, в коммуне Ле-Люк в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег.

«Реконструированный деревенский дом с двумя спальнями, рабочим кабинетом, гостиной и прачечной можно сторговать как раз примерно за 10 млн руб. В часе езды на автомобиле — Тулон и Лазурный берег».

За 113 тыс. евро (10,1 млн руб.) в Ларнаке (Кипр) можно приобрести квартиру в центре города примерно в километре от пляжа, рассказала партнер Savills в России Ирина Мошева . На Бали можно приобрести апартаменты в престижном районе Чангу в строящемся объекте (ввод в эксплуатацию — начало 2023 года). Это будет «умный дом», апартаменты 60 кв. м с полной отделкой и меблировкой. «До берега океана с тремя лучшими местными пляжами и развитой туристической инфраструктурой – три минуты пешком», отмечают в Savills.