Московскую "однушку" можно обменять на дом с бассейном в Болгарии

За 113 тыс. евро (10,1 млн руб.) в Ларнаке (Кипр) можно приобрести квартиру в центре города примерно в километре от пляжа, рассказала партнер Savills в России Ирина Мошева
. На Бали можно приобрести апартаменты в престижном районе Чангу в строящемся объекте (ввод в эксплуатацию — начало 2023 года). Это будет «умный дом», апартаменты 60 кв. м с полной отделкой и меблировкой. «До берега океана с тремя лучшими местными пляжами и развитой туристической инфраструктурой – три минуты пешком», отмечают в Savills.