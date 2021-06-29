В Москве нашли самую дешевую квартиру в аренду

Найдена самая дешевая квартира в аренду в Москве. Как сообщает телеграм-канал «Комсомольской правды» , снять такую квартиру можно за 23 тысячи рублей в месяц.

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Объект находится в Восточном административном округе столицы в 25 минутах ходьбы от метро «Некрасовская».

Площадь квартиры – 20 квадратных метров.

Ранее риелторы рассказали о росте цен на аренду загородной недвижимости. В течение последних 12 месяцев рост составил 50%.

Съемные загородные дома на побережье Черного моря подорожали в 3-4 раза.

По словам риелторов, тенденция на повышение стоимости загородной аренды наметилась еще в прошлом году, и причиной стала пандемия.

Сейчас этот рынок начал снова подогреваться не только из-за очередного всплеска заболеваемости, но и из-за рекордно высоких температур воздуха.

Так, средняя цена аренды в Подмосковье уже составляет 79 200 рублей в месяц. На втором месте - Самарская область с аналогичным показателем в 78 600 рублей.