В Москве нашли самую дешевую квартиру в аренду

Найдена самая дешевая квартира в аренду в Москве. Как сообщает телеграм-канал «Комсомольской правды»
, снять такую квартиру можно за 23 тысячи рублей в месяц.
Объект находится в Восточном административном округе столицы в 25 минутах ходьбы от метро «Некрасовская».
Площадь квартиры – 20 квадратных метров.
Ранее риелторы рассказали о росте цен на аренду загородной недвижимости. В течение последних 12 месяцев рост составил 50%.
Съемные загородные дома на побережье Черного моря подорожали в 3-4 раза.
По словам риелторов, тенденция на повышение стоимости загородной аренды наметилась еще в прошлом году, и причиной стала пандемия.
Сейчас этот рынок начал снова подогреваться не только из-за очередного всплеска заболеваемости, но и из-за рекордно высоких температур воздуха.
Так, средняя цена аренды в Подмосковье уже составляет 79 200 рублей в месяц. На втором месте - Самарская область с аналогичным показателем в 78 600 рублей.
Тем временем, Госдума
собирается рассмотреть законопроект, предусматривающий наказание для собственников квартир, сдающих их шумным арендаторам. Статья предусматривает, что собственники жилья должны следить за соблюдением квартирантами правила проживания в доме. Хозяин жилья также будет нести солидарную ответственность перед соседями за порчу их имущества.