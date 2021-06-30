Средний срок по ипотеке в России побил рекорд

В России средний срок выданной ипотеки составил в мае чуть больше 20 лет. Это новый рекорд, сообщило РИА «Новости», проанализировав данные Банка России
. Совокупный объём задолженности граждан по жилищным займам продолжил рост и тоже обновил максимум. Ранее большинство россиян заявили, что справедливая ставка по ипотеке должна составлять от 1% до 5% годовых. В мае средний срок выданной ипотеки в России составил 240,4 месяца. Это максимальный показатель за всё время публикации данных, начиная с 2018 года, отметило агентство. При этом показатель стабильно растёт с октября 2020 года. Средняя ставка осталась на апрельском уровне в 7,3% годовых. Число выданных кредитов за отчётный период снизилось на 22,5% — 148 400 ипотек. Упала и сумма выдач — на 21,3%, до 433,6 млрд рублей. При этом общий объём задолженности граждан по ипотеке продолжил увеличиваться. В мае показатель прибавил 2,1% и составил рекордные 10,27 трлн рублей. В конце июня «Секрет» рассказывал , что в России снизился средний размер ипотеки после роста в течение полугода. По итогам мая показатель составил 3,2 млн рублей, уменьшившись на 2,1% в месячном выражении. Ранее опрос показал , что большинство (55%) россиян считают справедливой ставку по ипотеке на уровне от 1% до 5% годовых. При этом каждый пятый (21%) уверен, что кредиты на жильё должны выдавать под 1% и ниже. Фото: Pixabay, Pixabay License Откроем важный секрет: всё самое интересное — в нашем телеграме .