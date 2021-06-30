Налог на землю: владельцев заброшенных домов внесут в ЕГРН

С конца июня муниципалитеты смогут сами узнавать информацию о владельцах заброшенных домов или участков. Об этом пишут
«Известия» со ссылкой на Росреестр
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Как пояснили в ведомстве, речь может идти о 25 млн объектов собственности по всей России. Официальные органы смогут самостоятельно вносить полученные сведения о таких владельцах в ЕГРН для дальнейшего начисления налога.
Для внесения информации об объекте недвижимости в ЕГРН нужно указать имя владельца, его паспортные данные и данные СНИЛС.
Как отмечается, обновление информации о собственниках не обернется никакими штрафами для граждан, так как государственная регистрация ранее возникших прав осуществляется по желанию их обладателей. У собственников также будет возможность отказаться от этого объекта, подарить его или продать. Но стоит подчеркнуть, что собственники такой земли или участков, после того как данные о них будут внесены в ЕГРН, должны будут уплатить налог на землю.
Благодаря новой процедуре учет сведений о собственности будет приведен в порядок, заявил управляющий партнер компании AVG Legal, адвокат Алексей Гавришев. Кроме того, нововведения дадут возможность сбора налогов для пополнения государственного бюджета, считает он.
Некоторое время назад председатель комитета Совета Федерации
по экономической политике Андрей Кутепов
направил письмо министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву
, в котором предложил включить садоводства в понятие «сельские территории» для развития загородного домостроения. По его мнению, благодаря включению садоводств в понятие «сельские территории» расширится сфера действия госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий, что «позволит миллионам граждан РФ развивать загородное домостроение».