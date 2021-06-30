Налог на землю: владельцев заброшенных домов внесут в ЕГРН

Как отмечается, обновление информации о собственниках не обернется никакими штрафами для граждан, так как государственная регистрация ранее возникших прав осуществляется по желанию их обладателей. У собственников также будет возможность отказаться от этого объекта, подарить его или продать. Но стоит подчеркнуть, что собственники такой земли или участков, после того как данные о них будут внесены в ЕГРН, должны будут уплатить налог на землю.