Российские отели начали снижать цены

Российские отели с 22 по 28 июня продолжают снижать цены: стоимость проживания в четырех- пятизвездочных гостиницах за неделю уменьшилась на 4,1%, в трехзвездочных — на 1,3%, говорится в сообщении Росстата

В свою очередь проживание в гостиницах с одной звездой или в мотелях подорожало на 2,2%, с двумя звездами — на 2%. Цены в хостелах выросли за отчетную неделю на 1,5%, в санаториях, домах отдыха и пансионатах — на 0,2%.

Для сравнения, с 16 по 21 июня стоимость проживания в трехзвездочных отелях уменьшилась на 1,4%, в гостиницах 4-5 звезд — на 3,9%. В гостиницах с одной звездой стоимость повысилась на 1,9%, с двумя — на 2%. Услуги по размещению в хостелах тогда подорожали на 1,4%, в санаториях — на 1%, в пансионатах — на 0,9%.

Цены в трехзвездочных отелях по состоянию на 28 июня увеличились с начала года на 27,9%, в четырех- и пятизвездочных — на 16,2%, в гостиницах с одной звездой — на 10,7%, с двумя звездами — на 18,8%. Стоимость проживания в хостелах выросла по сравнению с концом декабря на 16,4%, в санаториях — на 9,8%, в пансионатах — на 10,2%.