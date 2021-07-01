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Сбербанк сохранит сниженные ставки по льготной ипотеке после 1 июля

Прайм
3 часа назад
Сбербанк сохранит сниженные ставки по льготной ипотеке на новостройки и не будет поднимать их до 7% после 1 июля, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе банка.
Сбербанк сохранит сниженные ставки по льготной ипотеке
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Правительство России 30 июня утвердило расширение программы "Семейная ипотека" и продление программы "Льготная ипотека" еще на один год. Льготная ипотечная программа, которая была запущена в 2020 году как одна из мер поддержки граждан и строительной отрасли, продлена до 1 июля 2022 года. Купить жилье в новостройке в ее рамках можно будет по ставке до 7% годовых. Максимальная сумма кредита для всех регионов — 3 миллиона рублей. Первоначальный взнос, как и прежде, должен составлять не менее 15% стоимости жилья. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство.
"Сбербанк не планирует поднимать ставку по льготной ипотеке до 7% после 1 июля. Взять ипотечный кредит в рамках программы "Господдержка 2020" можно будет по ставке 6,25% при электронной регистрации сделки, а при первоначальном взносе от 20% — по ставке 6,05%. Кроме того, сохраняются проекты субсидирования ставок по программе, которые стартуют от 0,1%", — сообщили в пресс-службе банка.
Всего по льготной ипотеке на новостройки Сбербанк выдал 282,5 тысячи кредитов на сумму 781,3 миллиарда рублей.
Недвижимость,Сбербанк России,Правительство РФ,РИА Новости,
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