Впервые гражданина-банкрота лишили единственного жилья

В июне в Екатеринбурге на торгах была продана двухуровневая пятикомнатная квартира, которая была единственным жильем гражданина-банкрота. Об этом пишет «Коммерсант».

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Аркадий Поторочин с долгами в 21,4 млн рублей был признан банкротом в мае 2018 года. Он просил исключить квартиру площадью более 147 кв. м из конкурсной массы как единственное жилье.

Сначала его просьбу удовлетворили в Арбитражном суде Свердловской области, но кассация в январе 2019 года отправила спор должника на новое рассмотрение.

В феврале 2019 года кредиторы выступили за замену пятикомнатной квартиры мужчины на однокомнатную площадью около 32 кв. м. из-за того, что должник не был женат и не имел иждивенцев.

Суд, несмотря на усилия Поторочина, счел, что предложенная квартира «разумно достаточна для удовлетворения конституционно значимых потребностей в жилище для одного человека».

В результате пятикомнатное жилье было продано ООО «Правознай» за 8,25 млн рублей при начальной стоимости в 9,1 млн рублей. Эксперты считают, что квартиру продали на четверть дешевле ее рыночной цены.

В апреле 2021 года от Конституционного суда поступило требование на законодательном уровне урегулировать правила изъятия и продажи единственного жилья должника для погашения долгов. КС разрешил изымать единственное жилье, если оно значительно превышает нормативы по жилплощади на человека, несмотря на имущественный иммунитет.

В мае со стороны КС поступило повторное требование урегулировать данный вопрос.