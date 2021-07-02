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Отменена подача налоговых деклараций при продаже недорогого жилья

ТАССиещё 5
4 часа назад
Россияне смогут продать жилье стоимостью до 1 млн рублей или нежилое имущество стоимостью до 250 тыс. рублей, не подавая налоговые декларации, даже если они владели им меньше минимального срока. Соответствующая норма содержится в подписанном президентом РФ Владимиром Путиным законе, опубликованном в пятницу на официальном портале правовой информации.
Продавцов недорогой недвижимости освободили от налога
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В большинстве случаев минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества, после которого с его продажи не берется налог, составляет три года. С продажи недвижимости, которая находилась в собственности меньшее количество времени, требуется уплата НДФЛ в размере 13%.
Облагаемая налогом сумма дохода может уменьшаться за счет налогового вычета: он составляет 1 млн рублей для домов, квартир, дач, садовых домиков, земельных участков и долей в таких объектах; 250 тыс. рублей - для автомобилей, нежилых помещений и гаражей. При этом ранее, если выручка от продажи имущества была ниже вычетов (то есть платить налог с нее не требовалось), обязанность представлять декларацию все равно сохранялась.
Новый закон это требование о подаче декларации отменяет.
"Законом предусматривается отмена обязанностей налогоплательщиков в представлении налоговых деклараций формы 3-НДФЛ в случае реализации имущества, находившегося в собственности менее минимального предельного срока владения, при условии превышения сумм налоговых вычетов при продаже имущества (250 тыс. рублей либо 1 млн рублей) над соответствующими доходами", - говорится в опубликованных ранее материалах к закону.
Недвижимость,Владимир Путин,
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