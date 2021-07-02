Продавцов недорогой недвижимости освободили от налога

В большинстве случаев минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества, после которого с его продажи не берется налог, составляет три года. С продажи недвижимости, которая находилась в собственности меньшее количество времени, требуется уплата НДФЛ в размере 13%.

Облагаемая налогом сумма дохода может уменьшаться за счет налогового вычета: он составляет 1 млн рублей для домов, квартир, дач, садовых домиков, земельных участков и долей в таких объектах; 250 тыс. рублей - для автомобилей, нежилых помещений и гаражей. При этом ранее, если выручка от продажи имущества была ниже вычетов (то есть платить налог с нее не требовалось), обязанность представлять декларацию все равно сохранялась.