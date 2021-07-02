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В Сочи ввели мораторий на строительство многоэтажек

News.ru
5 часов назад
В Сочи временно запретили строительство многоквартирных домов. Эта мера должна помочь упорядочить ситуацию с хаотичной застройкой города. Об этом пишет РБК.
В Сочи ввели мораторий на строительство многоэтажек
Фото: РИА НовостиРИА Новости
До принятия моратория в Сочи можно было строить индивидуальные жилые дома площадью до 300 кв. метров и высотой не более 12 метров. Однако с 2010 года общая площадь домов, на которые получены разрешения на строительство, составила более 4,5 млн кв. метров.
В свою очередь такой огромный объём недвижимости тормозит развитие социальных и прочих значимых для населения объектов. В частности, город остро нуждается в новых образовательных и медицинских учреждениях, а также в обновлении инженерных сетей, отмечается в сообщении.
Ещё одна важная причина для введения моратория — самовольное строительство. Лишь за прошлый год было выявлено более 240 объектов самостроя. При этом в целом во всех подобных объектах проживает почти треть жителей региона, которые приобрели недвижимость по договору долевого строительства.
Предполагается, что разработка градостроительного плана займёт не менее двух лет. Эксперты прогнозируют рост цен на недвижимость, если мораторий будет длительным. Вполне возможно, что при наличии дефицита предложения местные власти могут выдавать точечные разрешения на строительство, чтобы обеспечить жильём тех, кто в нём нуждается.
Ранее Счётная палата заявила о риске увеличения числа обманутых дольщиков.
Недвижимость,Счетная палата,
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