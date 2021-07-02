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Стал известен доход от сдачи «однушки» в Москве

News.ru
2 часа назад
Аналитики рассчитали доход от сдачи однокомнатной квартиры в Москве за 10 и 20 лет. Реальная прибыль оказалась в несколько раз ниже, чем ожидают сами собственники, пишет РБК.
Аналитики рассчитали доход от сдачи «однушки» в Москве
Фото: ТАССТАСС
Собственники ожидают высокие доходы и хорошую прибыль, но на самом деле с учётом инфляции, косметического ремонта, трат на коммунальные услуги и прочих дополнительных расходов итоговая сумма оказывается куда ниже.
Всего в исследовании участвовало пять районов Москвы разной удалённости от центра. Лидером стал район Красная Пахра. При учёте инфляции, арендной ставки и роста стоимости жилья собственник за 10 лет получит 87% стоимости квартиры. За 20 лет доходность составит более 180%, отмечается в исследовании.
На втором месте Медведково. За 10 и 20 лет доходность от среднестатистической «однушки» составит 81,9% и 171,9% соответственно. Далее идёт район Волгоградского проспекта. С учётом всех расходов общая доходность составит 81,5% за 10 лет и 170,2% за 20 лет. Потом идёт Арбат с 67,97% и 144,5% соответственно. Замыкает пятёрку район рядом с метро «Тульская». Реальный доход будет в размере 67% и 144% от стоимости жилья.
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