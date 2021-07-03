Финансист спрогнозировала обвал цен на жильё в России

Резкое падение цен на недвижимость ожидается в ближайшие два года в России. Об этом рассказала эксперт по управлению финансами и инвестициям Юлия Кузнецова в интервью «Аргументам и фактам».

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Падение цен на недвижимость эксперт объяснила тем, что многие россияне в последнее время купили квартиры. И вскоре они рассчитывают продать эту недвижимость и заработать на этом деньги.

В будущем мы будем наблюдать снижение интереса к недвижимости. В ближайшие год-два мы увидим резкое снижение цен на жильё, — заявила эксперт.

Однако ситуация в этом секторе бизнеса сейчас довольно тяжёлая, уточняет Кузнецова.

У многих людей непросто с деньгами, конечно, спекулятивного спроса не будет, — резюмирует специалист.