Финансист спрогнозировала обвал цен на жильё в России

Резкое падение цен на недвижимость ожидается в ближайшие два года в России. Об этом рассказала эксперт по управлению финансами и инвестициям Юлия Кузнецова в интервью «Аргументам и фактам».
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look PressVictor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Падение цен на недвижимость эксперт объяснила тем, что многие россияне в последнее время купили квартиры. И вскоре они рассчитывают продать эту недвижимость и заработать на этом деньги.
В будущем мы будем наблюдать снижение интереса к недвижимости. В ближайшие год-два мы увидим резкое снижение цен на жильё, — заявила эксперт.
Однако ситуация в этом секторе бизнеса сейчас довольно тяжёлая, уточняет Кузнецова.
У многих людей непросто с деньгами, конечно, спекулятивного спроса не будет, — резюмирует специалист.
Как сообщалось ранее, Россия оказалась в списке стран с самыми быстрыми темпами роста цен по стоимости жилья. Цены на недвижимость в РФ за время пандемии коронавируса выросли почти на 15%, отмечается на сайте Oxford Economics.