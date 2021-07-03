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Финансист спрогнозировала обвал цен на жильё в России

News.ruиещё 2
1 час назад
Резкое падение цен на недвижимость ожидается в ближайшие два года в России. Об этом рассказала эксперт по управлению финансами и инвестициям Юлия Кузнецова в интервью «Аргументам и фактам».
Финансист спрогнозировала обвал цен на жильё в России
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look PressVictor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Падение цен на недвижимость эксперт объяснила тем, что многие россияне в последнее время купили квартиры. И вскоре они рассчитывают продать эту недвижимость и заработать на этом деньги.
В будущем мы будем наблюдать снижение интереса к недвижимости. В ближайшие год-два мы увидим резкое снижение цен на жильё, — заявила эксперт.
Однако ситуация в этом секторе бизнеса сейчас довольно тяжёлая, уточняет Кузнецова.
У многих людей непросто с деньгами, конечно, спекулятивного спроса не будет, — резюмирует специалист.
Как сообщалось ранее, Россия оказалась в списке стран с самыми быстрыми темпами роста цен по стоимости жилья. Цены на недвижимость в РФ за время пандемии коронавируса выросли почти на 15%, отмечается на сайте Oxford Economics.
Недвижимость,Обвал на рынке,Аргументы и Факты,
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