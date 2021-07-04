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Жилье в крупнейших городах России начало дешеветь, отмечают аналитики

Праймиещё 9
2 часа назад
Жилье на вторичном рынке в крупнейших городах России подешевело в июне по сравнению с маем, выяснили для РИА Новости эксперты консалтинговой группы SRG.
В крупных городах страны подешевело жилье
Фото: ТАССТАСС
"Впервые с прошлого года отмечается отрицательная динамика по росту цен в крупнейших городах РФ", — сказано в сообщении.
Так, в Омске стоимость жилья в июне по сравнению с маем уменьшилась на 3,65%. При этом годовой рост составил 21,18%. В Нижнем Новгороде цены за месяц снизились на 3,27%, а за год увеличились на 21,34%.
В Казани жилье подешевело на 2,98% к маю, в Самаре – на 2,48%. Замыкает пятерку лидеров по снижению стоимости квадратных метров Пермь – 2,39%.
При этом в Москве и Санкт-Петербурге жилье за месяц подорожало на символические 0,05% и 0,24% соответственно.
Недвижимость,РИА Новости,
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