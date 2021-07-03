Россия оказалась в тройке стран с самым быстро дорожающим жильем

Россия вошла в тройку стран с самыми быстрыми темпами роста цен на жилье. За время пандемии коронавируса недвижимость в РФ подорожала почти на 15%, подсчитала
компания Oxford Economics.
Лидером роста цен на недвижимость стала Швеция – в этой стране жилье подорожало почти на 20%.
«Кризис из-за коронавируса вновь вызвал инфляцию на рынке жилья во многих крупных экономиках. По сравнению с периодом до пандемии рост цен на жилье ускорился во всех странах, кроме некоторых исключений», - отметили аналитики компании.
Цены на жилье выросли более чем на 10% за год во многих крупных экономиках мира, наблюдаемые темпы роста являются самыми быстрыми с 2005 года.
Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко
посоветовала планирующим покупку жилья россиянам присмотреться к вторичному рынку.
По ее мнению, из-за нестабильной экономической ситуации вкладываться во вторичку безопаснее.
Как отметила Радченко, опыт прошлогоднего локдауна показал, что застройщики изменяют сроки сдачи объекта, а покупатели даже не имеют возможности пожаловаться на задержку строительства.
По мнению специалиста, в этом году на рынке недвижимости будет наблюдаться стагнация, а в последующие два-три года цены отыграют рекордный рост последних лет.