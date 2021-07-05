Рекорд за 12 лет: В Москве взлетели цены на жилье

«Это действительно самые высокие темпы роста за последнее десятилетие. Причины уже много раз обсуждались, прежде всего, это связано с ростом цен на первичном рынке, а вторичный рынок уже догоняет. Говорить о спаде нужно с определенной осторожностью, потому что по-серьезному цены за всю историю московского рынка недвижимости снижались всего в три раза: в 1998-м, 2008-м и 2014-2015 годах. Все три периода были связаны с какими-то очень серьезными внешними факторами: экономический кризис, дефолт и первое введение достаточно жестких санкций и связанная с этим девальвация рубля. Если таких сопоставимых событий не произойдет, то ожидать заметного снижения цены квадратного метра в ближайшие месяцы все же не приходится. Правильнее говорить о замедлении темпов роста, эта тенденция вполне вероятна, потому что сейчас достаточно серьезно трансформировалась программа льготной ипотеки, Центральный банк будет постепенно повышать ключевую ставку, это, в свою очередь, заставит банки повышать ставки по ипотеке, то есть ужесточать условия выдачи ипотечных кредитов. Все это будет приводить к определенному снижению спроса. Когда сжимается спрос, собственники так или иначе вынуждены фиксировать цены».
«Понятно, что рост цен объясняется не только льготной ипотекой. У нас есть очень серьезное подорожание стройматериалов: эксперты называют от 15% до 100% по разным позициям. У нас есть очень серьезная нехватка, а потому просто катастрофическое для отрасли подорожание рабочей силы. Говорят уже, что и разнорабочие на стройке стали стоить космических денег. У нас есть подорожание транспорта, пандемийные проблемы и так далее — в общем, целый клубок тем, в который, конечно же, надо добавить повышенный спрос. Народ начал забирать деньги банков, а куда нести деньги из банков обычному человеку? Ясное дело, в квадратные метры. Все это и привело к тому, что цены росли как на дрожжах и пока продолжают расти абсолютно по всем классам. По крайней мере, в Москве, Петербурге и других крупных городах ситуация пока что не меняется. В 2020 году говорили, что годовой прирост будет в пределах 10%. Сейчас понятно, что, наверное, мы этот показатель перекроем. Сколько он будет, еще не известно, но пока совершенно очевидно, что те, кто рассчитывает в ближайшее время получить ценовой откат, наверное, рассчитывают на него зря».