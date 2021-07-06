Как поскорее сдать квартиру

Оксана Полякова. Правильная оценка арендного жилья позволит ускорить его сдачу. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказала заместитель департамента аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимость»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

По словам Поляковой, в настоящее время усреднённая арендная ставка однокомнатной квартиры в Москве составляет 36,9 тысячи рублей в месяц, однако ориентироваться на общий показатель при оценке конкретного объекта опрометчиво.

Можно посмотреть объявления на профильных сайтах и сориентироваться в порядке цен, но для грамотной оценки необходимо учесть детали, которых много, — отметила специалист.

Также важна, по словам эксперта, готовность арендодателя предоставить дисконт, достигающий 5-10% от первоначальной суммы. Также большую роль играет предарендная подготовка, хотя производить дорогостоящий ремонт специалист не рекомендовал.

Оксана Полякова отметила, что серьёзные вложения в ремонт квартиры оправданы в престижном месте. Если же квартира далеко не новая и расположена на окраине города, есть смысл просто сдавать её несколько дешевле, без лишних вложений.