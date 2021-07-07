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Российское жилье на вторичном рынке подорожало почти на 25%

ТАССиещё 1
1 час назад
Средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке российских городов за первое полугодие 2021 года увеличилась на 9%, за год - на 24,8% до 75,8 тыс. рублей. Такие данные приводятся в исследовании федерального портала "Мир квартир", которое есть в распоряжении ТАСС.
Жилье на вторичном рынке подорожало почти на 25%
Фото: ТАССТАСС
Аналитики провели исследование в 70 городах России с населением от 300 тыс. человек.
"Средний "квадрат" по России стоит сегодня 75 785 рублей, что на 9,4% дороже, чем в начале года. Годовой рост с июня 2020 года по июнь 2021 составил 24,8%", - говорится в материалах с уточнением, что квадратный метр подорожал во всех 70 исследованных городах.
Больше всего за полгода поднялась в цене вторичная недвижимость в Сочи (+31,1%), Калуге (+17,6%), Калининграде (+17%), Череповце (+16,8%), Улан-Удэ (+16,8%), Московской области (+16,8%), Севастополе (+16,7%), Ленинградской области (+16,3%), Магнитогорске (+16,1%) и Воронеже (+16,1%). В Москве цены за первое полугодие 2021 года увеличились в среднем на 6,8% - до 266,5 тыс. рублей за кв. м, в Санкт-Петербурге на 9,6% - до 151,4 тыс. рублей за кв. м.
На фоне почти недоступных зарубежных курортов и в сочетании с высоким сезоном сильно дорожают приморские города - Сочи, Калининград, Севастополь, прокомментировал генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко. Эксперт также отметил, что льготная ипотека разогрела рынок новостроек, а за ним, как это обычно бывает, последовал и вторичный рынок.
"Но теперь, с изменением программы господдержки, мы ожидаем, что период ажиотажного спроса и стремительного роста цен закончится как на первичном, так и на вторичном рынках. До конца года цены на "вторичке" будут расти медленно, а в некоторых городах мы, возможно, увидим и "охлаждение" ценников", - приводятся его слова в исследовании.
Недвижимость,Павел Луценко,ИТАР-ТАСС,
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