Жилье на вторичном рынке подорожало почти на 25%

Средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке российских городов за первое полугодие 2021 года увеличилась на 9%, за год - на 24,8% до 75,8 тыс. рублей. Такие данные приводятся в исследовании федерального портала "Мир квартир", которое есть в распоряжении ТАСС.

Больше всего за полгода поднялась в цене вторичная недвижимость в Сочи (+31,1%), Калуге (+17,6%), Калининграде (+17%), Череповце (+16,8%), Улан-Удэ (+16,8%), Московской области (+16,8%), Севастополе (+16,7%), Ленинградской области (+16,3%), Магнитогорске (+16,1%) и Воронеже (+16,1%). В Москве цены за первое полугодие 2021 года увеличились в среднем на 6,8% - до 266,5 тыс. рублей за кв. м, в Санкт-Петербурге на 9,6% - до 151,4 тыс. рублей за кв. м.