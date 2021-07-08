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Курс доллара превысил 75 рублей впервые с 4 мая

Газета.Ruиещё 15
3 часа назад
Курс доллара в ходе валютных торгов ускорил рост до 0,42% к закрытию предыдущей сессии и торговался на уровне 75,025 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи на 9.37 мск. В последний раз на отметке выше 75 рублей курс доллара находился 4 мая 2021 года. 6 июля курс доллара в ходе валютных торгов достиг значения 74,14 руб. Последний раз такой показатель фиксировался 17 мая. Ранее руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения Инвестиционной группы "Универ Капитал" Андрей Верников спрогнозировал, что доллар к концу лета может стоить в районе 70 руб. или чуть ниже. По итогам мая валютные сбережения россиян сократились на 0,7% и составили $58,5 млрд. Вместе с этим объем валютных средств россиян в банках вырос до $91,63 млрд. Рост был достигнут за счет сбережений физических лиц на их текущих счетах, которые составили $33,1 млрд.
Курс доллара взлетел
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Недвижимость,Андрей Верников,Московская биржа,
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