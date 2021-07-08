Средняя цена студии в Новой Москве превысила ₽6 млн

Средняя цена студии в новостройках Новой Москвы к концу июня достигла 6,01 миллиона рублей - это рекорд за всю историю рынка. Год назад такие мини-квартиры в ТиНАО продавали в среднем за 4,44 миллиона, то есть цены выросли за 12 месяцев на 35%.

Такие подсчеты сделали эксперты компании "Метриум". По их словам, рекордных значений достигли не только цены, но и доля студий и однокомнатных квартир - их теперь представлено больше половины от общего числа предложений. Эксперты отмечают, что два года назад студии в Новой Москве были еще дешевле - в среднем застройщики просили за них 3,9 миллиона рублей, а три года назад эта цифра составляла 3,13 миллиона. То есть за три года студии на присоединенных территориях подорожали почти вдвое.