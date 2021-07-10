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Россиянам дали совет по безопасному оформлению ипотеки

Ювелина Бернст
46 минут назад
При оформлении ипотеки россиянам желательно сформировать сбережения хотя бы в один-два ежемесячных платежа по кредиту, идеальным размером такой "подушки безопасности" станет сумма в 6-12 платежей, рассказал директор по продуктам платформы залогового кредитования Online-Ipoteka Дмитрий Питецкий. Его слова передает РИА Новости.
Россиянам дали совет по безопасному оформлению ипотеки
Фото: ТАССТАСС
Такая "подушка безопасности" необходима на случай ухудшения финансового положения заемщика, объяснил специалист.
По его данным, средний ежемесячный платеж по ипотеке сейчас составляет 55-60 тысяч рублей в Москве и 23-27 тысяч рублей в регионах. Таким образом, заемщик должен иметь "про запас" минимум 60-120 тысяч рублей в столице и 30-60 тысяч в регионах, а в идеале — 360-720 тысяч рублей и 180-360 тысяч рублей соответственно.
Питецкий также рассказал, что сбережения на случай проблем с выплатой имеют 27% заемщиков, из них порядка 60% располагают суммой, которой хватит на два-три ежемесячных платежа. Около 8-10% заемщиков не планируют обзаводиться "подушкой безопасности" для решения возможных проблем с кредитом.
По данным Центробанка, общий объем задолженности россиян по ипотеке в мае 2021 года увеличился до рекордных 10,27 триллиона рублей. Средний срок кредита впервые превысил 20 лет.
Недвижимость,РИА Новости,
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