Россиянам дали совет по безопасному оформлению ипотеки

По его данным, средний ежемесячный платеж по ипотеке сейчас составляет 55-60 тысяч рублей в Москве и 23-27 тысяч рублей в регионах. Таким образом, заемщик должен иметь "про запас" минимум 60-120 тысяч рублей в столице и 30-60 тысяч в регионах, а в идеале — 360-720 тысяч рублей и 180-360 тысяч рублей соответственно.