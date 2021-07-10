Россиянам дали совет по безопасному оформлению ипотеки

При оформлении ипотеки россиянам желательно сформировать сбережения хотя бы в один-два ежемесячных платежа по кредиту, идеальным размером такой "подушки безопасности" станет сумма в 6-12 платежей, рассказал директор по продуктам платформы залогового кредитования Online-Ipoteka Дмитрий Питецкий. Его слова передает
РИА Новости.
Такая "подушка безопасности" необходима на случай ухудшения финансового положения заемщика, объяснил специалист.
По его данным, средний ежемесячный платеж по ипотеке сейчас составляет 55-60 тысяч рублей в Москве и 23-27 тысяч рублей в регионах. Таким образом, заемщик должен иметь "про запас" минимум 60-120 тысяч рублей в столице и 30-60 тысяч в регионах, а в идеале — 360-720 тысяч рублей и 180-360 тысяч рублей соответственно.
Питецкий также рассказал, что сбережения на случай проблем с выплатой имеют 27% заемщиков, из них порядка 60% располагают суммой, которой хватит на два-три ежемесячных платежа. Около 8-10% заемщиков не планируют обзаводиться "подушкой безопасности" для решения возможных проблем с кредитом.
По данным Центробанка, общий объем задолженности россиян по ипотеке в мае 2021 года увеличился до рекордных 10,27 триллиона рублей. Средний срок кредита впервые превысил 20 лет.