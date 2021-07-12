Из-за рисковых схем с недвижимостью можно сесть в тюрьму

Люди зачастую не замечают, что совершают уголовные преступления. В частности, это касается «липовой» регистрации, попыток получить налоговый вычет, на который не имеют права или обмана банка при получении ипотечного кредита. Об этом заявили юристы, опрошенные РИА Недвижимость.

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Яркий тому пример - использование поддельной регистрации по месту жительства, заявил адвокат адвокатского бюро «Шварц и партнеры» Игорь Купцов. Он отметил, что граждане, которые снимают квартиры, порой не могут договориться с наймодателем о регистрации по месту жительства. При отсутствии регистрации в месте, где они живут, такие наниматели часто прибегают к «покупке» временной регистрации по объявлениям в интернете, подчеркнул Купцов. По словам специалиста, они даже не осознают, что часто подобные документы о регистрации являются подделкой. Такое действие подпадает под статью 327 УК РФ. Наказание может ждать гражданина в виде штрафа в 80 тысяч рублей или даже ареста на срок до шести месяцев, пояснил адвокат.

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Часто совершаются действия, которые квалифицируются как налоговые преступления, однако сами граждане даже не понимают, что нарушают закон, заявил Купцов. Попытку получить налоговый вычет по НДФЛ без оснований суд может квалифицировать как мошенничество по статье 159 УК РФ, подчеркнул он.

Порой граждане, которые желают купить квартиру в ипотеку, но не имеют средств для первого взноса, пытаются обмануть банк и указывают в договоре завышенную сумму, заявила адвокат адвокатской конторы «Бородин и партнеры» Ольга Туренко.

Стоимость квартиры, которую хотят купить, повышают на 10-20%, как раз на размер первоначального взноса, указала она. Затем продавец пишет для покупателя расписку, в которой указывает, что первоначальный взнос был получен полностью. Хотя в действительности же он ничего не получал, предупредила эксперт.

«Оставшуюся сумму, которая равна настоящей стоимости квартиры и которую продавец изначально и планировал за нее выручить, банк предоставляет в качестве кредита. В итоге покупатель покупает квартиру без первоначального взноса, а продавец получает все деньги», – объяснила Туренко.

Данные действия подпадают под мошенничество, из-за чего заемщики могут столкнуться с серьезными проблемами с законом, отметила она.