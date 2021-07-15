Главные альтернативы льготной ипотеке в Москве - расширенная программа семейной ипотеки, совместное субсидирование ставок от банков и застройщиков и приобретение жилья на вторичном рынке. Об этом «Известиям» сообщили аналитики от сферы недвижимости.
Сергей Гордейко, главный эксперт компании «Русипотека», отметил целесообразность в приобретении квартиры в новостройках по программам семейной ипотеки. К тому же данная программа стала расширенной, отметил он. Таким вариантом теперь могут воспользоваться семьи с одним ребенком, родившимся после 1 января 2018 года под 6% годовых на сумму не более 12 млн рублей.
Алексей Попов, руководитель аналитического центра компании «Циан», не исключил снижения спроса на первичном рынке во второй половине 2021 года. Это приведет к появлению новых программ лояльности, уверен специалист. Также он советует обратить внимание на вторичное жилье, на этом рынке наблюдается низкий рост цен.
Как заявили эксперты, застройщики начали активно работать с банковскими организациями по совместным программам и спецпредложениям по субсидированию ипотеки с пониженными процентными ставками на определенный период времени на фоне грядущего снижения спроса на жилье в связи с изменением условий льготной ипотеки.
Напомним, что программу льготной ипотеки продлили на год, до 1 июля 2022 года. Критерии этой программы также скорректировали: ставка на новостройки в рамках нее повысилась с 6,5 до 7%. Что касается предельной суммы кредита, то она стала единой для всех регионов — 3 млн рублей.
Самая интересное для потребителей сегодня предложение – программа семейной ипотеки, отметил руководитель направления ипотеки проектного офиса СКБ-банкаСергей Савин.
«Эта мера увеличит выдачу таких кредитов более чем в два раза (с 80 тысяч до 175 тыяч ежегодно) и внесет существенный вклад в улучшение демографической ситуации в стране», — полагает эксперт.
Несмотря на изменение параметров льготной ипотеки, стоимость жилья в России будет расти, считают специалисты кредитного рейтингового агентства НКР.