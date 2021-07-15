Как заявили эксперты, застройщики начали активно работать с банковскими организациями по совместным программам и спецпредложениям по субсидированию ипотеки с пониженными процентными ставками на определенный период времени на фоне грядущего снижения спроса на жилье в связи с изменением условий льготной ипотеки.

Напомним, что программу льготной ипотеки продлили на год, до 1 июля 2022 года. Критерии этой программы также скорректировали: ставка на новостройки в рамках нее повысилась с 6,5 до 7%. Что касается предельной суммы кредита, то она стала единой для всех регионов — 3 млн рублей.