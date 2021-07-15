Ремонт МХАТа оценили в 10 млрд рублей

На реконструкцию Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Горького нужно потратить как минимум 10 млрд рублей. Такую оценку дал худрук театра Эдуард Бояков
. По его словам, в ремонте нуждается не только само здание, но и инженерные коммуникации, в том числе и вентиляционная система. При этом важно будет сохранить «уникальную акустику и интерьеры» театра, отметил режиссёр.
Фото: Vladimir OKC, CC BY-SA 3.0Vladimir OKC, CC BY-SA 3.0
Эдуард Бояков уверен, что перестраивать здание нельзя, его нужно «достроить». Если реконструкция пройдёт удачно, театр станет «одним из интереснейших мест художественной Москвы».
«Театр вышел на новый уровень. Для меня очевидно, что мы совершили художественный прорыв в плане кондиции труппы, творческого программирования. Но нужно и произвести ремонт здания. Это сталинская архитектура, оно нуждается в особом подходе», — сказал Бояков.
Здание МХАТа имени Горького построили на Тверском бульваре в 1972–1973 годах по проекту архитектора Владимира Кубасова
. Оно стало одним из последних примеров московского модернизма.
В январе 2019 года Эдуард Бояков, ставший главным худруком театра годом ранее, анонсировал реконструкцию здания. В пресс-службе театра уточнили: намечены технологическая перезагрузка, развитие инфраструктуры, открытие новых пространств для зрителей. Ремонтные работы начались в 2020 году.
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