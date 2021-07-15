Ремонт МХАТа оценили в 10 млрд рублей

Эдуард Бояков уверен, что перестраивать здание нельзя, его нужно «достроить». Если реконструкция пройдёт удачно, театр станет «одним из интереснейших мест художественной Москвы».

В январе 2019 года Эдуард Бояков, ставший главным худруком театра годом ранее, анонсировал реконструкцию здания. В пресс-службе театра уточнили: намечены технологическая перезагрузка, развитие инфраструктуры, открытие новых пространств для зрителей. Ремонтные работы начались в 2020 году.

Ранее «Секрет» сообщал, что в Пензе снесли уникальное историческое здание — единственный в России деревянный планетарий, построенный в 1928 году. Объект собираются реконструировать, но, как заявили во Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры (ВООПИК), полностью постройку сносить не требовалось. На реставрацию и переоснащение планетария выделили более 350 млн рублей.