Назван самый подорожавший формат жилья в Москве

Среди разных форматов жилья в Москве больше других подорожали квартиры-студии. Средняя стоимость такого вида недвижимости в массовом сегменте увеличилась всего за год практически наполовину - до 7,11 млн рублей. Эти данные приводятся в аналитическом обзоре компании «Метриум»

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По данным на сегодняшний день, стоимость 1 кв.м студии составляет 277 тыс. рублей. В2020-м году за «квадрат» просили 181 тыс рублей. Прирост за 1 кв.м превысил 53%. При этом стоимость квадратного метра массового сегмента в квартирах-студиях сейчас является почти такой же, как в новых домах бизнес-класса осенью 2020 года, указывается в обзоре.

Интересно, что рост цен на студии продолжается при одновременно увеличении их предложения. Это означает, что реальный уровень спроса на такой тип жилья выше того, что прогнозировался компаниями-застройщиками, — отметила управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая

При этом всего за годовой период средняя площадь квартир-студий стала меньше (26,6 кв.м против 25,7 кв.м. в 2020-м году).

После студий по показателю роста цен следуют однокомнатные квартиры. Они добавили 35% и стоят примерно 10,5 млн рублей. Далее следует «двушки» с прибавкой в 32% к цене до 14,73 млн рублей.