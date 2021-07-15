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Эксперты назвали города с самой высокой доходностью от аренды жилья

Анна Безрукова
1 час назад
В городах-лидерах по уровню доходности от аренды жилья стали Челябинск, Волгоград и Екатеринбург. При этом средний показатель доходности в городах-миллионниках равен 5,6%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками ЦИАН.
Названы города с высокой доходностью от аренды жилья
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В целом, показатели доходности от аренды жилья постепенно падают. Например, в прошлом году средние значения равнялись 6,3%, годом ранее — 6,7%, а в 2018 году — свыше 7,3%. Падение доходности свидетельствует о том, что стоимость квартир растет существенно быстрее цен на аренду, указывается в материалах ЦИАН.
Первое место по доходности от аренды сейчас занимает Челябинск со средними показателями в 7,2%. На второй позиции - Волгоград с доходностью в 6,5%. Замыкают топ-3 два города-миллионника. Это Екатеринбург и Ростов-на-Дону с примерно одинаковыми показателями в 6,4%.
На последних местах в плане доходности - Казань, Санкт-Петербург и Москва, где средняя доходность находится на уровне 4,2%.
Помимо этого, постепенно повышает период окупаемости жилья. Если в 2018 году данный показатель составлял 13,8 года среди городов-миллионников, то в текущем году он вырос до 18 лет. Больше всего времени потребуется, чтобы «отбить» цену квартиры в Санкт-Петербурге - 24 года. Меньше всего — в Челябинске, где необходимо будет подождать примерно 14 лет.
Ранее появилась информация, что в Москве в два раза увеличился спрос на аренду элитного жилья. Причем наиболее востребованными оказались окрестности Кремля и Тверской район.
Недвижимость,ЦИАН,
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