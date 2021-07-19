Банки заявили о падении спроса на льготную ипотеку

Крупные банки в июле отметили падение спроса россиян на льготную ипотеку после того, как условия государственной программы изменились. Об этом пишет РБК со ссылкой на комментарии банков и данные оператора программы, института развития «Дом.РФ».

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Как отмечается, темпы увеличения количества новых заявок на ипотеку с господдержкой уменьшились в 2,5 раза.

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По состоянию на 15 июля банки приняли 1,74 млн заявок на льготную ипотеку с момента запуска программы в апреле 2020 года. За первую неделю действия скорректированной программы подали около 10 тысяч заявок, за вторую — 11 тысяч. Можно сравнить: за последнюю неделю действия старой льготной программы таких заявок насчитывалось 28 тысяч, а прошлой осенью - 30–35 тысяч заявок в неделю.

В Москве за первую неделю июля подали 852 заявки, за вторую — 469 против 4,7 тысячи в конце июня, а в Санкт-Петербурге — 464 и 1087 соответственно против 3,2 тысячи.

Динамика, связанная с сокращением спроса, была ожидаемой, поскольку целью введения скорректированных условий являлось влияние на удорожание жилья в тех регионах, где выгода заемщиков от участия в программе нивелировалась повышением цен на недвижимость, заявил управляющий директор Совкомбанка Артем Языков.

Уменьшение спроса вызвано снижением максимального размера кредита, указал начальник управления ипотечного кредитования МКБ Игорь Селезнев

В Москве спрос на льготную ипотеку сократился после обновления ее параметров, так как под новые требования подходит минимальное количество вариантов на столичном рынке новостроек, отмечает управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая . Также, по ее словам, негативно влияют на спрос летний сезон и сложная экономическая обстановка.

Спрос на ипотеку по итогам второй половины года будет на 25–30% ниже прошлогоднего показателя, заявила гендиректор сервиса «Синица» Наталья Шаталина

Застройщики и брокеры не ожидают, что цены снизятся вслед за замедлением спроса. Шаталина, в свою очередь, прогнозирует замедление темпов повышения цен — с возвратом к динамике на уровне инфляции.