Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Изменение госпрограммы: спрос на льготную ипотеку упал вдвое

Лера Букина
1 час назад
Крупные банки в июле отметили падение спроса россиян на льготную ипотеку после того, как условия государственной программы изменились. Об этом пишет РБК со ссылкой на комментарии банков и данные оператора программы, института развития «Дом.РФ».
Банки заявили о падении спроса на льготную ипотеку
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как отмечается, темпы увеличения количества новых заявок на ипотеку с господдержкой уменьшились в 2,5 раза.
Видео дня
По состоянию на 15 июля банки приняли 1,74 млн заявок на льготную ипотеку с момента запуска программы в апреле 2020 года. За первую неделю действия скорректированной программы подали около 10 тысяч заявок, за вторую — 11 тысяч. Можно сравнить: за последнюю неделю действия старой льготной программы таких заявок насчитывалось 28 тысяч, а прошлой осенью - 30–35 тысяч заявок в неделю.
В Москве за первую неделю июля подали 852 заявки, за вторую — 469 против 4,7 тысячи в конце июня, а в Санкт-Петербурге — 464 и 1087 соответственно против 3,2 тысячи.
Динамика, связанная с сокращением спроса, была ожидаемой, поскольку целью введения скорректированных условий являлось влияние на удорожание жилья в тех регионах, где выгода заемщиков от участия в программе нивелировалась повышением цен на недвижимость, заявил управляющий директор Совкомбанка Артем Языков.
Уменьшение спроса вызвано снижением максимального размера кредита, указал начальник управления ипотечного кредитования МКБ Игорь Селезнев.
В Москве спрос на льготную ипотеку сократился после обновления ее параметров, так как под новые требования подходит минимальное количество вариантов на столичном рынке новостроек, отмечает управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая. Также, по ее словам, негативно влияют на спрос летний сезон и сложная экономическая обстановка.
Спрос на ипотеку по итогам второй половины года будет на 25–30% ниже прошлогоднего показателя, заявила гендиректор сервиса «Синица» Наталья Шаталина.
Застройщики и брокеры не ожидают, что цены снизятся вслед за замедлением спроса. Шаталина, в свою очередь, прогнозирует замедление темпов повышения цен — с возвратом к динамике на уровне инфляции.
Средний размер ипотечного кредита в России на первичном рынке за год вырос на 19% при росте доходов всего на 200 рублей. Такие данные приводят аналитики ЦИАН.
Недвижимость,Игорь Селезнев,Наталья Шаталина,Мария Литинецкая,ЦИАН,Совкомбанк,РБК,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители