В России может появиться новый вариант покупки жилья

Ставка по ипотеке от компании может быть дифференцированной — например, зависеть от показателей работы сотрудника или быть увеличена при увольнении. Существующее сегодня законодательство ограничивает деятельность компаний в этой сфере — правом на проведение подобных операций наделены только банки, отметили в компании. Эксперты считают, что традиционную систему банковского кредитования нововведение не заменит, а просто станет еще одним инструментом. При этом нужно предусмотреть механизм выкупа закладных у работодателя банком или другим работодателем при увольнении сотрудника.