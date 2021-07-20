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Хуснуллин назвал главную цель правительства

News.ru
1 час назад
Основной задачей российского правительства в настоящее время является минимизация роста цен на жильё. Такое мнение высказал ТАСС вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Хуснуллин: Кабмин ищет способы замедлить рост цен на жилье
Фото: ТАССТАСС
По его словам, на данный момент средняя стоимость строительных услуг в мире выросла на 15%. На рост цен на российские квартиры также влияет высокая инфляция в стране (выше 6% по состоянию на июль 2021 года).
Хуснуллин увидел в этих факторах «огромные риски» для отрасли недвижимости. Сейчас в правительстве занимаются разработкой мер по снижению темпов роста на жильё.
Вице-премьер также отметил, что в России за последнее время вдвое увеличилось количество выданных разрешений на строительство, что означает дальнейший рост общего объёма предложений на рынке.
Он выразил надежду, что в краткосрочной перспективе в стране удастся минимизировать рост цен на недвижимость. Однако мировая и российская инфляция, по мнению вице-премьера, не даст средней стоимости квартир существенно подешеветь.
Ранее сообщалось, что россияне стали дольше копить на квартиру. Для этого гражданам страны в среднем требуется порядка девяти лет. При этом годом ранее этот показатель составлял восемь лет.
По мнению экспертов, сроки накопления на жильё увеличились из-за влияния коронавирусной пандемии, вызвавшей негативные последствия для уровня финансового дохода граждан.
Недвижимость,Марат Хуснуллин,Правительство РФ,ИТАР-ТАСС,
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