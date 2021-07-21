Назван округ в Москве с самыми дешевыми новостройками

Самое дешевое жилье в московских новостройках находится в Юго-Восточном округе, а самое дорогое – в Центральном. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ГК «Инград», которые приводит «Лента.ру».

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Так, средняя цена квадратного метра в новостройках ЮВАО по итогам второго квартала 2021 года составила 244 тысяч рублей. Стандартную однокомнатную квартиру в этом округе столицы можно купить за 8,9 млн рублей.

Тем временем, в ЦАО средняя цена однушки к началу июля достигла 42,6 миллиона рублей.

В среднем по Москве квадратный метр жилья подорожал на 7% во втором квартале года и достиг 380 тысяч рублей.

Массовый сегмент и жилье бизнес-класса подорожали на 10%.

Стоимость квадратного метра в новостройках массового сегмента во втором квартале составила 247 тысяч рублей, в жилых комплексах бизнес-класса — 363 тысяч рублей, в премиум-классе — 634 тысяч рублей за квадратный метр. В самом дорогом сегменте столичного жилья квадратный метр в среднем продается за 1,2 миллиона рублей.

Эксперты «Инграда» считают, что изменения условий программы льготного ипотечного кредитования негативно скажется на спросе на жилье в Москве, что приведет к стабилизации цен и активной работе девелоперов по расширению программ субсидирования ипотечных кредитов.