Минимальный набор школьника превысил «путинские» 10 тысяч

Среднюю стоимость школьного набора в России назвал аналитический ресурс «Чек индекс». К середине июля канцелярский и гардеробный минимум для учащегося составил 12 тыс. 900 рублей. Сюда входит содержимое рюкзака (разумеется без учебников), плюс сам ранец и, конечно же, школьная форма. Таким образом, за год траты россиян на ученические принадлежности и одежду увеличились на 13%. Оценив такое подорожание, многие посчитали, что «путинская выплата» — по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, недостаточна. «Добавьте на карандаши», — заявили они.

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Для расчета стоимости минимального набора товаров для школы эксперты учли более 20 позиций. В итоге аналитики установили, что средний чек готовых наборов первоклассника в первой половине июля подорожал на 6% и составил 690 рублей, а средний чек покупки дневника вырос на 3% и составил 107 рублей. Настольная лампа стоит теперь в среднем 1580 рублей, что на 22% выше, чем в прошлом году. Пеналы подскочили в цене на 25%. Средний чек покупки увеличился до 728 рублей. Набор карандашей и ручек можно купить за 182 рубля, что на 8% выше, чем в прошлом году. Средний чек покупки набора тетрадей вырос на 6% и составил 306 рублей.

Рюкзаки подорожали на 8%, в среднем до 1692 рублей, школьная форма — на 15%, по цене она мало отличается от рюкзака — 1651 рубль. Стоимость детских кроссовок выросла на 22%, до 2188 рублей.

— Думаю, указанные суммы — далеко не предел. К сентябрю школьные принадлежности подорожают ещё как минимум на 20%, — считает экономист Виталий Молотов. — Поэтому большинство родителей постарается закупиться впрок. Ручки, тетради, папки, рюкзаки — все это приобретается многими заранее. Что касается меры государственной поддержки, которую в народе называют «путинской выплатой», могу сказать, что она явно не призвана покрыть все расходы родителей на детей-школьников. Для многих она просто послужит хорошим материальным подспорьем. К тому же, в регионах многодетные получат дополнительные «плюшки» — компенсацию за покупку школьной формы, например. И некоторым льготникам, у кого в семье подрастают будущие первоклашки, соберут рюкзаки в местных отделах соцзащиты.

С Молотовым согласен экономист Алексей Сазонов, который также считает, что потребительская активность в рамках сбора детей в школу традиционно будет возрастать к концу августа. Пока же родители заняты другими тратами — на отдых, дачные нужды и ремонт.

Уника новости 22.07.2021 20:46 — дата и время публикации