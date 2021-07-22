Средний чек ипотеки в Москве достиг максимума

В июне средний размер ипотечного кредита в Москве и области вырос на 6%, до 6,5 млн рублей, что стало максимумом для столичного региона, пишет
РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс». Рекорд был установлен в последний месяц действия льготной ипотеки на новостройки по прежним условиям — с 1 июля максимальный лимит по таким кредитам установлен на уровне 3 млн рублей, а ставка повысилась с 6,5 до 7%. За месяц средний чек в Москве и Подмосковье повысился сразу на 400 тысяч рублей — с 6,1 млн рулей против 5,8 млн рублей в конце 2020 года.