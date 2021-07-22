Средний чек ипотеки в Москве достиг максимума

В июне средний размер ипотечного кредита в Москве и области вырос на 6%, до 6,5 млн рублей, что стало максимумом для столичного региона, пишет РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс». Рекорд был установлен в последний месяц действия льготной ипотеки на новостройки по прежним условиям — с 1 июля максимальный лимит по таким кредитам установлен на уровне 3 млн рублей, а ставка повысилась с 6,5 до 7%. За месяц средний чек в Москве и Подмосковье повысился сразу на 400 тысяч рублей — с 6,1 млн рулей против 5,8 млн рублей в конце 2020 года.

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Средний размер ипотеки по России в целом вырос - до 3,44 млн рублей против 3,26 млн рублей в прошлом месяце.

«Поскольку новый лимит отсекает массовых заемщиков со стандартным первоначальным взносом в столичных регионах, граждане стремились успеть получить кредит в рамках старых лимитов в июне, — отметила младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.

Вместе с тем она указала на отсутствие времени на накопление большего первого взноса, в этой связи заемщики были вынуждены брать большие суммы кредитных средств для покупки объекта недвижимости на фоне скачка цен.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин отметил, что рост среднего чека по ипотеке происходил в условиях ускорения инфляции. По его словам, удорожание стройматериалов дополнительно подогрело стоимость строящегося жилья.

Рост спроса жителей Москвы и области на ипотечные кредиты подстегнул рост цен на недвижимость, что и стало фактором повышения среднего ипотечного чека, полагает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова