Зарубежная недвижимость подорожала для россиян в 2 раза

Покупка недвижимости за рубежом в 2020 году стала обходиться россиянам в два раза дороже, чем годом ранее. Об этом пишет Forbes со ссылкой на исследование международного брокера Tranio.

В прошлом году русскоязычные инвесторы в среднем тратили на покупку недвижимости за рубежом 620 тысяч евро, тогда как средний бюджет сделок в 2019 году равнялся 300 тысячам евро.

Исследование основано на результатах опроса 414 экспертов из 35 стран Европы, Америки и Азии, популярных у русскоязычных покупателей.

Дороже всего россиянам обходится недвижимость в Австрии – средняя сумма сделки там составляет 3 млн евро. На втором месте – Германия (1,89 млн евро), третью строчку разделили Мальта и США (1,5 млн евро).

Дешевле всего купить жилье в Болгарии – бюджет покупки недвижимости в этой стране составляет в среднем 180 тысяч евро. На втором месте – Таиланд (200 тысяч евро), на третьем месте с конца - Финляндия и Черногория с бюджетом 230 тысяч евро.

Самым популярным мотивом покупки зарубежной недвижимости, согласно опросу, стало получение гражданства или вида на жительство. Об этом заявили 48% респондентов. Авторы исследования отмечают, что резидентство в качестве главного мотива называли даже инвесторы из тех стран, где для получения «золотой визы» надо вложиться не только в недвижимость.

Tranio также зафиксировал в 2020 году падение спроса на зарубежную недвижимость среди россиян. Интерес сократился в среднем на 20%. Исключение составляют Великобритания, которая показала рост на 2,5%, и США – плюс 4%.