Россияне стали активно покупать жилье за границей

Из-за роста инфляции россияне массово скупают недвижимость за границей, заявил «Экономике сегодня» экономист Дмитрий Адамидов. Траты российских инвесторов на покупку зарубежного жилья в 2020 году увеличились более чем вдвое по сравнению с 2019 годом.

Согласно исследованию международного брокера Tranio, в 2020 году граждане России тратили на покупку жилья за границей в среднем 620 тысяч евро против 300 тысяч евро годом ранее.

«Не только россияне покупают недвижимость за границей, это общий тренд, который связан с инфляцией. Люди боятся, что она вырастет. Поэтому бумажные деньги в любой валюте не вызывают никакого интереса у народа», – заявил Адамидов.

По словам эксперта, часто россияне приобретают жилье за границей для получения гражданства или вида на жительство. Однако покупку жилья за границей могут омрачить незваные гости. Дело в том, что на фоне пандемии усугубилась проблема со сквоттингом – самовольным заселением. Так, в Европе оказавшиеся без жилья и денег мигранты находят пустующие дома и просто заселяются туда целыми семьями. Сложность в том, что в ряде стран ЕС закон может встать на сторону самовольно заселившегося жильца, а не собственника, рассказал юрист Дмитрий Волков.