Россиян предупредили о «прощании» с дешевой ипотекой

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предупредил граждан о возможном «прощании» с дешевой ипотекой из-за повышения ключевой ставки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Титова.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам чиновника, повышение Центробанком ключевой ставки в ближайшие пару месяцев спровоцирует увеличение ставок по депозитам и кредитам. В итоге ипотека подорожает.

«Вырастут и ставки по кредитам. А значит, придется попрощаться с дешевой ипотекой», — объяснил Титов.

Он отметил закономерность, когда повышение ставки провоцирует снижение спроса и повышение издержек.