Россиян предупредили о скором подорожании ипотеки

Повышение Банком России ключевой ставки приведет к росту процента по ипотечным кредитам, считают заместитель директора института «Центр развития» Валерий Миронов и экономист Эдуард Матвеев. Их мнение передает Ura.ru.

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Банки начнут реагировать примерно через неделю или полторы, прогнозирует Миронов. Основное влияние будет оказано на ставки по кредитам и ипотеке и приведет к примерному увеличению на 0,5 или 0,7%, сказал эксперт.

Матвеев тоже считает, что повышение ключевой ставки скажется на ипотечном проценте. Однако большинство банков были готовы к этому и заранее начали поднятие ставок по ипотеке, добавил экономист.