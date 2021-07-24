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Россиян предупредили о скором подорожании ипотеки

Ювелина Бернст
51 минуту назад

Повышение Банком России ключевой ставки приведет к росту процента по ипотечным кредитам, считают заместитель директора института «Центр развития» Валерий Миронов и экономист Эдуард Матвеев. Их мнение передает Ura.ru.

Россиян предупредили о скором подорожании ипотеки
Фото: ТАССТАСС

Банки начнут реагировать примерно через неделю или полторы, прогнозирует Миронов. Основное влияние будет оказано на ставки по кредитам и ипотеке и приведет к примерному увеличению на 0,5 или 0,7%, сказал эксперт.

Матвеев тоже считает, что повышение ключевой ставки скажется на ипотечном проценте. Однако большинство банков были готовы к этому и заранее начали поднятие ставок по ипотеке, добавил экономист.

23 июля Центробанк увеличил ключевую ставку сразу на один процентный пункт — до 6,5%. Повышение стало самым резким с декабря 2014 года. Свои действия руководство Банка России объяснило необходимостью сдержать инфляцию.

Недвижимость,Валерий Миронов,Эдуард Матвеев,Центральный банк России,РИА Ura.ru,
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