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ЦБ ужесточит регулирование выдачи ипотеки

Газета.Ruиещё 3
2 часа назад

С августа Банк России ужесточит регулирование выдачи ипотеки с первоначальным взносом 15-20% от стоимости жилья, сообщает РИА «Новости».

ЦБ ужесточит регулирование выдачи ипотеки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«ЦБ решил повысить надбавки к коэффициентам риска по выдаваемой с первого августа ипотеке до 50-100 процентных пунктов в зависимости от долговой нагрузки заемщика», — говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной для введения подобной меры стал рост ипотеки с небольшим первым взносом в выдачах на первичном рынке с 24% во втором квартале 2020 года до 45% в первом квартале текущего года, а на вторичном рынке — с 30% до 33%. Регулятор пояснил, что повышение надбавок позволит снизить стимулы финансовых организаций наращивать кредитование с помощью выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом, и в то же время позволит банкам быстрее восстановить буфер по ипотечным кредитам, что обеспечит их устойчивость к «стрессовым сценариям».

Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов отметил, что россияне могут «попрощаться с дешевой ипотекой» после повышения ключевой ставки с 5,5% до 6,5%. Это максимальное повышение с декабря 2014 года: тогда ставка выросла с 10,5% до 17%.

Недвижимость,Личный счет,Ипотека,Борис Титов,Центральный банк России,РИА Новости,
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