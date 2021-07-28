ЦБ ужесточит регулирование выдачи ипотеки

Отмечается, что причиной для введения подобной меры стал рост ипотеки с небольшим первым взносом в выдачах на первичном рынке с 24% во втором квартале 2020 года до 45% в первом квартале текущего года, а на вторичном рынке — с 30% до 33%. Регулятор пояснил, что повышение надбавок позволит снизить стимулы финансовых организаций наращивать кредитование с помощью выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом, и в то же время позволит банкам быстрее восстановить буфер по ипотечным кредитам, что обеспечит их устойчивость к «стрессовым сценариям».