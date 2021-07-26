Эксперты рассказали, ждать ли падения цен на жилье

Выручка крупного публичного девелопера «Самолет» за первое полугодие 2021 увеличилась на 80%, до 47 млрд рублей, чистая прибыль — на 400%, с 1 до 7 млрд рублей. Другой крупный девелопер «Эталон» зафиксировал рост продаж на 40%, до «рекордных» 41 млрд рублей. ПИК нарастил продажи на 60%, до 190 млрд рублей. Об этом пишет Forbes.

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«Результаты сильные, как и во всем секторе. Во втором квартале 2020-го стройки были заморожены, и сравнительная база получилась низкой. В следующие кварталы года сравнительная база будет более высокой, поскольку во втором полугодии 2020-го уже действовала льготная ипотека и продажи девелоперов били рекорды», — заявил аналитик «ВТБ Капитала» Александр Гнусарев.

Опрошенные Forbes участники рынка отмечают некоторое сокращение спроса после корректировки программы льготной ипотеки. Решение ЦБ повысить ключевую ставку до 6,5% является одним из аргументов в пользу сдувания пузыря. Дмитрий Алексеев, руководитель направлений первичной и загородной недвижимости Авито Недвижимости, прогнозирует в этой связи дальнейшее удорожание ипотеки, что, в свою очередь, негативно отразится на показателях спроса.

Если на рынке не возникнет никаких потрясений, оживление спроса произойдет уже в августе, указал руководитель департамента консалтинга и аналитики НДВ Супермаркет Недвижимости Сергей Ковров.

В июне 2021 года в Москве «квадрат» стоил на 38% дороже, чем годом ранее.

При условии, что стоимость металлов упадет, цены на жилье застройщики могут снизить, однако такой сценарий маловероятен, отметил финансовый аналитик «Атон» Михаил Ганелин.