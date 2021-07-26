Эксперты рассказали, ждать ли падения цен на жилье

Выручка крупного публичного девелопера «Самолет» за первое полугодие 2021 увеличилась на 80%, до 47 млрд рублей, чистая прибыль — на 400%, с 1 до 7 млрд рублей. Другой крупный девелопер «Эталон» зафиксировал рост продаж на 40%, до «рекордных» 41 млрд рублей. ПИК нарастил продажи на 60%, до 190 млрд рублей. Об этом пишет Forbes.
«Результаты сильные, как и во всем секторе. Во втором квартале 2020-го стройки были заморожены, и сравнительная база получилась низкой. В следующие кварталы года сравнительная база будет более высокой, поскольку во втором полугодии 2020-го уже действовала льготная ипотека и продажи девелоперов били рекорды», — заявил аналитик «ВТБ Капитала» Александр Гнусарев.
Опрошенные Forbes участники рынка отмечают некоторое сокращение спроса после корректировки программы льготной ипотеки. Решение ЦБ повысить ключевую ставку до 6,5% является одним из аргументов в пользу сдувания пузыря. Дмитрий Алексеев, руководитель направлений первичной и загородной недвижимости Авито Недвижимости, прогнозирует в этой связи дальнейшее удорожание ипотеки, что, в свою очередь, негативно отразится на показателях спроса.
Если на рынке не возникнет никаких потрясений, оживление спроса произойдет уже в августе, указал руководитель департамента консалтинга и аналитики НДВ Супермаркет Недвижимости Сергей Ковров.
В июне 2021 года в Москве «квадрат» стоил на 38% дороже, чем годом ранее.
При условии, что стоимость металлов упадет, цены на жилье застройщики могут снизить, однако такой сценарий маловероятен, отметил финансовый аналитик «Атон» Михаил Ганелин.
Как заявил экономист Дмитрий Адамидов, из-за роста инфляции россияне массово скупают недвижимость за границей. Траты российских инвесторов на покупку зарубежного жилья в 2020 году увеличились более чем вдвое в сравнении с 2019 годом.