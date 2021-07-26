Дачи в Новой Москве подорожали на 55%

Аналитический центр и Департамент загородной недвижимости ИНКОМ-Недвижимость отметили изменения, произошедшие в дачном сегменте загородной недвижимости столичного региона за год. Так, усредненная стоимость дачи в Новой Москве поднялась на 55,6%, до 22 млн рублей, в области — на 31%, до 5,7 млн рублей. Также зафиксировано сокращение объема экспозиции на 27% и 18% соответственно.

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Сокращение предложения и удорожание «загородки» обусловлены высоким спросом 2020 года, который возник на фоне пандемии, заявила начальник отдела Департамента загородной недвижимости ИНКОМ-Недвижимость Татьяна Максимова. Сегодня данные объекты все еще популярны, однако такой мощной покупательской активности, как в 2020 году, не наблюдается, подчеркнула она.

Кроме того, аналитики ИНКОМ-Недвижимость отметили, что средняя цена дач в Новой Москве почти в 4 раза превышает цены аналогичных объектов Подмосковья.

Несмотря на удорожание «загородки», цены самых доступных объектов стартуют от 1 млн 500 тысяч рублей.

Зачастую такие объекты - участки площадью в 4–6 соток с небольшим каркасным домом от 50 кв. м до 80 кв. м., отметила Максимова.

«По нашему мнению, современная дача должна отвечать следующим критериям: участок — от 8 соток, дом — от 120 кв. м. Обязательно электричество — не менее 10 кВ, круглогодичное водоснабжение, наличие септика, удобная транспортная доступность», — заявила Максимова.

Что касается средней площади дачных участков в Московском регионе, то она составляет 10 соток, расположенных на них домов — 126 кв. м.