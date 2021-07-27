Аналитики предрекли рост цен на квартиры в России

Стоимость квадратного метра может увеличиться на 7-8% из-за высокого спроса на жилье в массовом сегменте, считает руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель» Юлия Судакова. Она отметила, что цены останутся стабильными до конца лета, пока не начнется сезон деловой активности.

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«Несмотря на негативные факторы, до конца этого года стоимость квадратного метра может дополнительно увеличиться на 7—8%. Спрос по-прежнему превышает предложение, особенно в массовом сегменте», — цитирует Юлию Судакову Life.

Аналитик отметила, что, несмотря на ухудшение условий по ипотеке, может вырасти интерес к небольшому жилью. По словам Судаковой, люди предпочтут покупать малогабаритную недвижимость, чтобы затем накопить денег и приобрести квартиру нужной площади.

Шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев считает, что повышение ключевой ставки Центробанка до 6,5% также может повлиять на цены на жилье. Если ставка по депозитам не вырастет, то владельцы вкладов с истекающим сроком начнут инвестировать в квадратные метры. Это спровоцирует рост цен на квартиры на 3-5% осенью.

При этом цены на недвижимость в меньшей степени подвержены влиянию ключевой ставки, отмечает директор по маркетингу ГК «Абсолют строй сервис» Никита Пальянов. Он пояснил, что стоимость недвижимости больше зависит от рыночных показателей и, прежне всего, спроса. По мнению Пальянова, цены будут расти на 1-1,5% в месяц. Если стоимость увеличится сильнее, это снизит интерес покупателей.