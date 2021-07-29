Средние цены на новостройки выросли на 21%

Средняя стоимость квадратного метра на рынке новостроек в России во втором квартале 2021 года выросла, по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, на 21% - до 89 тысяч рублей, свидетельствуют данные Росстата.

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На вторичном рынке жилья России средняя цена "квадрата" достигла 70,8 тысячи рублей, что на 14% больше, чем во втором квартале прошлого года.

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За последние полгода цена "квадрата" в российских новостройках выросла на 12,7%, а на вторичном рынке - на 6%, следует из данных Росстата.

В региональном разрезе самые дешевые новостройки в России по итогам второго квартала находятся в Кабардино-Балкарии и Дагестане - средняя цена "квадрата" там составляет 31,6 тысячи и 34,5 тысячи рублей соответственно. Кроме того, к регионам с самыми дешевыми квартирами на первичном рынке относятся Республика Северная Осетия-Алания (40,8 тысячи рублей), Калмыкия (41,4 тысячи), Оренбургская область (42,2 тысячи), Ингушетия (42,3 тысячи), Карачаево-Черкесская Республика (42,5 тысячи рублей).

Среди самых дорогих регионов – Москва с показателем 277,4 тысячи рублей за "квадрат", Санкт-Петербург (166,2 тысячи), а также Московская область (122,3 тысячи), Ленинградская область (109,6 тысячи), Приморский край (116,9 тысячи), Сахалинская область (110,7 тысячи), Хабаровский край (105,7 тысячи), Ямало-Ненецкий автономный округ (105,5 тысячи), Якутия (103,2 тысячи рублей).

Наименьшая цена "квадрата" на вторичном рынке отмечена в Смоленской области - 34,7 тысячи рублей, Ингушетии - 36,9 тысячи, Брянской области - 38,3 тысячи, Оренбургской области - 39,8 тысячи, а также в Челябинской области - 40,2 тысячи, Курганской области - 41,6 тысячи, в Республике Марий Эл - 42,1 тысячи, Ивановской области (43,7 тысячи), Калмыкии - 43,9 тысячи рублей, Тамбовской области - 44,2 тысячи рублей.