Минфин намерен увеличить бюджет ПФР за счет роскошного жилья

«Проект федерального закона устанавливает, что продаже подлежат жилые помещения, относящиеся к категории роскошного жилья, конфискованные и обращенные на основании судебного решения в собственность РФ, а также поступившие в собственность РФ, субъектов и муниципальных образований в порядке наследования, в результате совершения сделок либо признания их бесхозяйным или выморочным имуществом», — пишут «Известия» со ссылкой на пояснительную записку. Как пояснили в ведомстве, вырученные средства будут направлены на пополнение федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда РФ.

Законопроект будет внесен в Госдуму в квартале 2021 года. Однако мнения депутатов разделились. Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов поддержал инициативу. По его мнению, деньги необходимо направит в ПФР для обеспечения роста пенсий в стране. При этом первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов, напротив, считает, что инициативу поддерживать нельзя, так как в законодательстве до сих пор не прописаны критерии роскошного жилья.