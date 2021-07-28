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Минфин намерен увеличить бюджет ПФР за счет роскошного жилья

Ura.Ru
1 час назад

Минфин предложил продавать конфискованное роскошное жилье. Вырученные деньги будут направлены на пополнение федерального бюджета и Пенсионного фонда России.

Минфин намерен увеличить бюджет ПФР за счет роскошного жилья
Фото:  Алексей Андронов © URA.RU Алексей Андронов © URA.RU

«Проект федерального закона устанавливает, что продаже подлежат жилые помещения, относящиеся к категории роскошного жилья, конфискованные и обращенные на основании судебного решения в собственность РФ, а также поступившие в собственность РФ, субъектов и муниципальных образований в порядке наследования, в результате совершения сделок либо признания их бесхозяйным или выморочным имуществом», — пишут «Известия» со ссылкой на пояснительную записку. Как пояснили в ведомстве, вырученные средства будут направлены на пополнение федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда РФ.

Законопроект будет внесен в Госдуму в квартале 2021 года. Однако мнения депутатов разделились. Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов поддержал инициативу. По его мнению, деньги необходимо направит в ПФР для обеспечения роста пенсий в стране. При этом первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов, напротив, считает, что инициативу поддерживать нельзя, так как в законодательстве до сих пор не прописаны критерии роскошного жилья.

Ранее в Ставропольском крае возбудили уголовное дело в отношении главы ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова и его подчиненных. Они подозреваются в организации преступного сообщества и получении взяток. Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн выложил фотографии из дома Сафонова, где весь интерьер обставлен золотыми предметами, золотой — даже унитаз. Он заявил, что имущество принадлежит его сожительнице, передает RT. Если вину докажут, экс-глава может отправиться за решетку на 15 лет, уточняет телеканал 360.

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