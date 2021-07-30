Миллиардер Агаларов связал рост цен на жилье с его дефицитом

«Я не согласен с тем, что вот за счет льготной ипотеки все это выросло, — заявил бизнесмен, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. — Если бы жилья строилось в достаточном количестве, то такого роста цены из-за стройматериалов и так далее не было бы. Потому что мы помним, когда за 100 тысяч [рублей] квадратный метр не могли продать, а сейчас цена ушла за 200 [тысяч рублей]».